In Montenegro un uomo ha ucciso a colpi di pistola almeno dieci persone, dopo una rissa in un bar

Mercoledì almeno dieci persone, tra cui due bambini, sono state uccise a colpi di pistola in seguito a una rissa avvenuta in un bar di Cetinje, nel sud-ovest del Montenegro e a circa 30 chilometri dalla capitale Podgorica. Il responsabile è stato identificato come Aco Martinovic, un uomo di 45 anni. Dopo aver sparato è scappato, ed è morto durante la notte a causa di alcune ferite autoinflitte.

Non è chiaro a cosa fosse dovuta la rissa, e la dinamica dell’accaduto è ancora piuttosto confusa. Secondo una ricostruzione riferita da RTCG, la tv pubblica del Montenegro, a un certo punto l’uomo avrebbe lasciato il bar per andare a casa a prendere la pistola, poi sarebbe tornato lì e avrebbe sparato alcuni colpi uccidendo quattro persone. Avrebbe poi lasciato di nuovo il bar, continuando a sparare in altri tre punti della città. Tra le persone uccise ci sono il proprietario del locale e alcuni dei suoi figli.