Nella zona di Manchester, in Inghilterra, ci sono state forti piogge che hanno causato inondazioni

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio ci sono state forti piogge nella zona metropolitana di Manchester, nell’Inghilterra centro-occidentale, che hanno causato inondazioni e blocchi alla viabilità. Diverse abitazioni sono rimaste senza acqua corrente ed energia elettrica, e centinaia di persone hanno lasciato la propria casa. Molti treni sono stati cancellati e alcuni tratti autostradali sono stati chiusi. Ai residenti è stato consigliato di spostarsi solo se strettamente necessario. La pioggia ha iniziato a diminuire nelle prime ore della mattina, e si è fermata verso le 9: non si hanno notizie di morti né feriti.

In altri parti dell’Inghilterra ci sono stati forti venti che hanno portato alla cancellazione di alcuni eventi organizzati per capodanno. All’aeroporto Heathrow di Londra 36 voli sono stati cancellati. L’ufficio meteorologico nazionale ha disposto l’allerta neve per tre giorni in varie zone dell’Inghilterra, della Scozia e del Galles.