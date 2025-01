Un nuovo anno nuovo

Anche nella notte di San Silvestro del 2024 in giro per il mondo si sono visti molti fuochi d’artificio e tanti occhiali a forma del numero dell’anno che comincia. Ad Amsterdam si è brindato davanti a un 2025 gigante e luminoso, a New York come ogni anno c’erano molte persone con cappelli e occhiali vistosi, e almeno un paio che invece avevano visibilmente voglia di andare a dormire. Ci sono stati i consueti fuochi d’artificio sopra la Porta di Brandeburgo a Berlino e quelli sopra Rio de Janeiro con il Cristo Redentore che li osserva dall’alto. Ma anche nel resto del mondo molte persone sono uscite per vedere il cielo illuminato dalle esplosioni dei fuochi d’artificio.