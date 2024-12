Sulle prime pagine di molti giornali di oggi la notizia principale è ancora l’arresto della giornalista Cecilia Sala in Iran: non ci sono novità, tranne che lunedì il regime iraniano ha confermato la carcerazione. Tra le altre notizie c’è il ministero dell’Interno che vuole istituire “zone rosse” in tutta Italia per vietare l’accesso a persone ritenute pericolose e Sergio Conceiçao nuovo allenatore del Milan.