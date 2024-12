Il governo italiano nominerà Fabrizio Curcio commissario per le alluvioni in Emilia-Romagna, al posto del generale Figliuolo

La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha fatto sapere che nel prossimo Consiglio dei ministri indicherà Fabrizio Curcio come nuovo commissario straordinario per le alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, al posto del generale Francesco Paolo Figliuolo, che ricopriva l’incarico dal giugno del 2023. La nomina era attesa: da settimane si stava discutendo di chi avrebbe sostituito Figliuolo, che pochi giorni fa è diventato vicedirettore dell’AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna), cioè i servizi segreti per l’estero. Curcio è un rispettato funzionario pubblico, ed è stato capo della Protezione civile tra il 2017 e il 2017 e dal 2021 al 2024.