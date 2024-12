In Ecuador sono stati incarcerati 16 militari per la scomparsa di quattro adolescenti, che ha causato grandi proteste nel paese

In Ecuador un tribunale ha ordinato l’arresto di 16 membri dell’aeronautica militare del paese accusati di essere coinvolti nella sparizione di quattro adolescenti, che è diventata un grosso caso nel paese. I quattro ragazzi (i fratelli Josué e Ismael Arroyo, di 14 e 15 anni, Saúl Arboelda, di 15 anni, e Steven Medina di 11 anni) erano scomparsi l’8 dicembre in un quartiere povero di Guayaquil, la più grande città del paese sudamericano, dopo essere stati arrestati dalle forze armate. I 16 militari sospettati erano già detenuti in una base militare, e ora da lì saranno trasferiti in prigione. Sempre martedì il procuratore generale dell’Ecuador ha detto che quattro corpi bruciati trovati il 24 dicembre vicino a una base militare appartengono proprio ai ragazzi scomparsi.

Nell’ultimo anno l’esercito ecuadoriano è stato coinvolto in una vasta operazione per contrastare le bande criminali e il narcotraffico: molti però hanno accusato i militari di abusi, e il presidente Daniel Noboa di aver concesso loro troppi poteri. Secondo quanto detto dall’aeronautica militare ecuadoriana, i ragazzi erano stati arrestati da una pattuglia di sostegno a un’operazione degli agenti di dogana che si stava svolgendo lì vicino.

