Un cittadino italiano è stato arrestato dalle milizie filoiraniane in Iraq, con l’accusa di fare propaganda per l’ISIS

Lunedì in Iraq è stato arrestato un cittadino italiano con l’accusa di fare propaganda all’ISIS: lo hanno annunciato le Forze di mobilitazione popolare (Al Hashd Al Sha’bi, o PMF), milizia filoiraniana che è la principale forza sciita di opposizione per l’ISIS nel paese.

Le PMF hanno diffuso una foto dell’uomo arrestato e del suo passaporto: si chiama Marco Picillo, ha 25 anni ed è un dottorando in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino. Hanno anche diffuso la foto di un libro che Picillo aveva con sé: Bandiere Nere. La nascita dell’ISIS, racconto della storia dell’ISIS del giornalista statunitense Joby Warrick, che per quel libro nel 2016 vinse il premio Pulitzer per la saggistica. Picillo è stato arrestato a un posto di blocco a Tikrit, circa 16o chilometri a nord di Baghdad. Le PMF non hanno fornito maggiori dettagli sui motivi dell’arresto e se il libro che aveva con sé sia stato in qualche modo scambiato per una pubblicazione di propaganda per l’ISIS. Al momento inoltre non si sa perché Picillo si trovasse in Iraq e non ci sono stati comunicati da parte del governo italiano.