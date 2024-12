Trinidad e Tobago ha dichiarato lo stato d’emergenza per gestire alcuni scontri fra gang criminali

Lunedì il governo di Trinidad e Tobago, un piccolo paese caraibico che si trova nell’oceano Atlantico, ha dichiarato lo stato d’emergenza per via di alcuni scontri tra bande criminali avvenuti negli ultimi giorni, che secondo il governo potrebbero degenerare e creare ulteriori problemi di sicurezza per i civili.

Lo stato d’emergenza è un regime straordinario che può essere adottato nei casi in cui venga minacciata la sicurezza nazionale, e che prevede un’estensione dei poteri di polizia. Tra altre cose, per la legge di Trinidad e Tobago, le persone sospettate di aver commesso un crimine potranno subire perquisizioni anche senza un mandato. Per tutta la durata dello stato d’emergenza, questi poteri saranno estesi anche ai membri dell’esercito.

Sabato il capo di una banda criminale locale, di cui non è ancora stato rivelato il nome, era stato ucciso mentre usciva da una stazione di polizia di Port of Spain, la capitale del paese; poi domenica, sempre a Port of Spain, cinque persone erano state uccise durante uno scontro a fuoco nella periferia della città. Trinidad e Tobago ha da tempo problemi di sicurezza, nonché uno dei tassi di omicidio più alti dell’America Latina e dei Caraibi: nel 2024 sono stati finora 623.

