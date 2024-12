Dominique Pelicot non ricorrerà in appello contro la condanna a 20 anni di carcere per gli stupri all’ex moglie Gisèle Pelicot

Dominique Pelicot non ricorrerà in appello contro la condanna a 20 anni di carcere per stupro aggravato, per le violenze commesse nei confronti dell’ex moglie Gisèle Pelicot nell’arco di dieci anni. Lo ha detto lunedì la sua avvocata ad alcune agenzie di stampa.

Pelicot era accusato di aver violentato l’ex moglie, di averle somministrato regolarmente a sua insaputa un farmaco per renderla incosciente e di aver permesso a decine di sconosciuti di violentarla a loro volta. Nel processo erano imputati in tutto 51 uomini: il 19 dicembre il tribunale di Avignone aveva condannato 49 di loro insieme a Pelicot per stupro aggravato e uno per aggressione sessuale.

Oggi, lunedì 30 dicembre, è l’ultimo giorno in cui i condannati possono fare ricorso contro la sentenza di condanna. Diciassette di loro lo avrebbero già fatto, secondo quanto scrivono i giornali francesi. L’avvocato di Gisèle Pelicot ha fatto sapere che se dovesse effettivamente esserci un processo d’appello la sua assistita lo affronterà.