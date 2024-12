Lo scacchista Magnus Carlsen è stato squalificato da un importante torneo perché non si è voluto cambiare i jeans

Magnus Carlsen, il più forte scacchista in attività, è stato squalificato dal Campionato del mondo di scacchi rapidi, che si stava tenendo a New York, per una violazione del dress code del torneo. Il campionato era cominciato giovedì e venerdì Carlsen è tornato dal pranzo indossando dei jeans. Gli è stato chiesto di cambiarsi, ma non l’ha voluto fare: ha quindi deciso di non giocare. La Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) gli ha dato una multa da 200 dollari e gli ha proibito di partecipare ai turni successivi, squalificandolo dal torneo. Ha poi diffuso un comunicato in cui dice che tutte le regole del torneo, comprese quelle sull’abbigliamento richiesto, sono pensate per garantire professionalità e correttezza a tutti i partecipanti.

Carlsen ha commentato criticamente la decisione della FIDE: «Ho detto che mi sarei cambiato domani, ma loro mi hanno detto devi cambiarti adesso quindi per me è diventata una questione di principio, ed eccoci qui. Sinceramente, a questo punto sono troppo vecchio per prendermela più di tanto. Se la mettono così, probabilmente me ne andrò da qualche parte dove il tempo è un po’ migliore». Ha poi pubblicato sul suo account di X una foto in cui indossava i jeans per cui è stato squalificato.

Nel momento della squalifica, comunque, Carlsen era indietro di un punto e mezzo rispetto ad altri partecipanti, e quindi difficilmente sarebbe riuscito a vincere il titolo.