Il Belgio sarà il primo paese dell’Unione Europea a vietare le sigarette elettroniche usa e getta

Dal primo gennaio del 2025 il Belgio vieterà la vendita delle sigarette elettroniche usa e getta. Sarà il primo paese dell’Unione Europea a farlo, anche se lo stesso provvedimento è da oltre un anno in discussione anche in altri paesi, come Francia, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Il ministro della Salute belga Frank Vandenbroucke ha motivato la decisione dicendo che queste sigarette sono un punto di facile ed economico accesso a una dipendenza da nicotina nei giovani: «sono semplicemente un nuovo prodotto progettato per attrarre nuovi consumatori».

Le sigarette elettroniche usa e getta infatti hanno la caratteristica di essere più economiche di un pacchetto di sigarette, e disponibili in diversi aromi zuccherati o fruttati, che attraggono una clientela giovane. Vaporizzano i liquidi contenuti al loro interno e spesso contengono della nicotina: vengono buttate per intero (con tanto di batteria e componenti di plastica) dopo che il liquido è terminato. Oltre che per questioni di salute quindi il divieto di vendere sigarette elettroniche usa e getta è molto discusso in Europa e nel mondo anche per ragioni ambientali.