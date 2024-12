A Khartoum, in Sudan, è arrivato il primo convoglio umanitario da quando c’è la guerra civile, iniziata più di un anno e mezzo fa

Giovedì a Khartoum, capitale del Sudan, è arrivato il primo convoglio di aiuti umanitari dall’inizio della guerra civile, cioè dal 15 aprile 2023. Il convoglio era composto da 28 camion ed è stato organizzato dal Programma alimentare mondiale (noto anche con l’acronimo inglese WFP), un’agenzia dell’ONU. L’ingresso del convoglio in città è stato possibile grazie a un negoziato fra l’ONU, associazioni locali sudanesi e le parti in guerra: l’esercito regolare e il potente gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido, che più di un anno fa ha attaccato l’esercito per cercare di prendere il potere. Secondo il programma di classificazione dell’insicurezza alimentare (IPC), utilizzato a livello internazionale per valutare il grado di accesso di una popolazione a un’alimentazione adeguata, in Sudan 24 milioni di persone, circa metà della popolazione, hanno urgentemente bisogno di cibo.

