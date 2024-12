In Bosnia ed Erzegovina oltre 150mila abitazioni sono rimaste senza corrente a causa delle intense nevicate

A causa delle intense nevicate degli ultimi giorni nei Balcani, circa 150mila abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica in Bosnia ed Erzegovina. La neve ha causato l’interruzione di alcune linee dell’alta tensione e sono stati segnalati problemi in diverse zone del paese, con difficoltà nel far funzionare i sistemi di riscaldamento domestici e quelli per la fornitura di acqua potabile. Le tempeste di neve hanno anche causato la chiusura di alcune autostrade e la sospensione di parte dei servizi ferroviari.

I disagi maggiori sono stati segnalati nella parte nord-occidentale della Bosnia, con città isolate o difficili da raggiungere anche per i mezzi di soccorso. In parte dell’area è stata dichiarato lo stato di emergenza, con limitazioni al traffico e la sospensione dei servizi non essenziali