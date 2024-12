I talebani dicono che in Afghanistan 46 persone sono state uccise da bombardamenti pakistani

Il governo dei talebani in Afghanistan ha accusato il Pakistan di avere ucciso almeno 46 persone, la maggior parte donne e bambini, in una serie di bombardamenti nella provincia di Paktika, nella zona orientale del paese. I talebani hanno detto che i bombardamenti hanno colpito quattro città. Il Pakistan non ha commentato le accuse.

I rapporti tra i due paesi sono tesi da diverso tempo: il Pakistan sostiene che molti degli attacchi contro l’Afghanistan siano partiti dal territorio afghano, un’accusa che l’Afghanistan ha sempre respinto. Le zone di confine dei due paesi sono poco abitate e accessibili, e sono state a lungo usate come rifugio da gruppi armati e terroristici, fra cui i talebani pakistani, un gruppo distinto ma alleato dei talebani che governano l’Afghanistan dal 2021 e lo avevano governato fra il 1996 e il 2001. Già nel marzo scorso il governo dei talebani aveva accusato il Pakistan di aver ucciso cinque donne e tre bambini in un bombardamento.