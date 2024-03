I talebani dicono che in Afghanistan 8 persone sono state uccise da bombardamenti pakistani

Il governo dei talebani in Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver ucciso 5 donne e 3 bambini in una serie di bombardamenti nel paese. Il Pakistan non ha ancora commentato ufficialmente gli attacchi. Il ministero della Difesa afghano ha detto di aver attaccato per ritorsione basi militari pakistane vicino al confine fra i due paesi: alcuni funzionari pakistani hanno detto che quattro persone sono state ferite, e che l’esercito pakistano ha risposto al fuoco.

Secondo un funzionario pakistano che ha parlato in forma anonima con l’agenzia di stampa AFP, i bombardamenti di lunedì sarebbero una ritorsione per l’uccisione di 7 soldati pakistani, compiuta sabato vicino al confine fra i due paesi. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo armato islamista Jaish-e-Fursan-e-Muhammad, che secondo le autorità del Pakistan attacca il paese attraversando il confine con l’Afghanistan, dove si trovano le sue basi.

Gli attacchi di sabato sono stati compiuti nella provincia pakistana del Waziristan settentrionale, mentre quelli di lunedì nelle province afghane di Khost e di Paktika. Le zone di confine dei due paesi sono poco abitate e accessibili, e sono state a lungo usate come rifugio da gruppi armati e terroristici, fra cui i Talebani pakistani, un gruppo distinto ma alleato dei talebani che governano l’Afghanistan dal 2021 e lo avevano governato fra il 1996 e il 2001. Secondo le autorità pakistane il Jaish-e-Fursan-e-Muhammad, nato alla fine del 2023, sarebbe composto principalmente da ex membri dei Talebani pakistani.