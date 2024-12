La FIGC ha aperto un’indagine sull’esultanza dei tifosi della Juve Stabia per il gol di Romano Floriani Mussolini

Lunedì la procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato di aver aperto un’indagine su quanto accaduto durante la partita di Serie B tra Juve Stabia e Cesena di domenica pomeriggio, quando alcuni tifosi avevano esultato per il gol Romano Floriani Mussolini, pronipote del dittatore Benito Mussolini, alzando il braccio al cielo. Si tratta di un gesto piuttosto comune negli stadi italiani, ma che per via del cognome in questione era stato associato al cosiddetto saluto romano, uno dei simboli del fascismo. I risultati dell’indagine saranno inviati al giudice sportivo competente per la Serie B, che valuterà se prendere provvedimenti. La notizia è stata confermata all’agenzia di stampa AFP da una fonte interna alla FIGC.

