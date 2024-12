Una donna è morta perché una persona le ha dato fuoco nella metro di New York

Domenica mattina una donna è stata bruciata viva su un vagone della metro di New York, vicino alla stazione di Coney Island. La donna è stata trovata intorno alle 7:30 locali (le 13:30 italiane) e secondo gli investigatori stava probabilmente dormendo quando è stata uccisa: la polizia ha arrestato poco dopo un uomo, accusato di aver dato fuoco alla donna. La polizia per il momento non ha avanzato ipotesi sui motivi dell’uccisione, ma ritiene che i due non si conoscessero.