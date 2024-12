Su molti giornali di oggi la notizia principale è la gestione degli arrivi delle persone migranti in Italia e la possibile ripresa del loro trasferimento nei centri costruiti in Albania, su cui si tornerà a discutere oggi in una riunione a Palazzo Chigi fra i ministri interessati dopo la sentenza della Cassazione sui “paesi sicuri”. Repubblica e la Stampa titolano sull’ipotesi di un ritorno di Matteo Salvini al ministero dell’Interno dopo la sua assoluzione nel processo per la vicenda della nave della ong Open Arms, il Fatto critica il ministro della Giustizia Nordio, Domani si occupa degli affari di Elon Musk in Italia, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica nel campionato di calcio di Serie A, con le vittorie di Atalanta e Juventus.