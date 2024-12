Gran parte dei giornali di oggi dedica ancora l’apertura alla sentenza del processo sul caso Open Arms, in cui il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è stato assolto con formula piena. Trovano ancora spazio anche l’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania, in cui sono morte cinque persone, e le informazioni sul presunto colpevole. Il Sole 24 Ore apre con un’analisi sulle principali novità della legge di bilancio, menzionate anche in altre prime pagine. Il Fatto Quotidiano ha un’inchiesta sui ritardi dei lavori per il Giubileo, a Roma.