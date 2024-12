Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato vicedirettore dell’AISE, i servizi segreti per l’estero

Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato vicedirettore dell’AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna), cioè i servizi segreti per l’estero. La notizia era già stata anticipata dai giornali: da settimane si sta discutendo delle persone che dovranno sostituirlo nei suoi attuali incarichi, tra cui quello di commissario per le alluvioni in Emilia-Romagna e di comandante del Comando operativo di vertice interforze (COVI), cioè la struttura che coordina e dirige le operazioni di tutte le forze armate sia in Italia sia all’estero.

Figliuolo è un generale dell’esercito che finora non aveva mai ricoperto ruoli nel settore dell’intelligence. Era diventato noto soprattutto per il suo ruolo di commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, che mantenne tra il marzo 2021 e il marzo 2022.

