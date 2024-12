Nel sud del Brasile un aereo privato è precipitato in un’area residenziale: sono morte le persone a bordo e ci sono vari feriti

Domenica a Gramado, nel sud del Brasile, un aereo privato è precipitato in una zona residenziale: sono morte tutte e dieci le persone a bordo e ci sono una decina di feriti tra le persone che erano a terra, due delle quali attualmente in condizioni critiche. La protezione civile brasiliana ha fatto sapere che l’aereo ha urtato il camino di un’abitazione e poi il secondo piano di un edificio, per poi precipitare a terra. Tutti i feriti al momento sono in ospedale. Secondo i media locali l’aereo era pilotato da Luiz Claudio Galeazzi, imprenditore brasiliano che era diretto a San Paolo con la sua famiglia: al momento non è chiaro cosa abbia causato l’incidente.