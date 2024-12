Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la maggior parte titola sull’assoluzione del leader della Lega Salvini con la formula “perché il fatto non sussiste” nel processo nel quale era accusato di sequestro di persona per il caso della nave della ong Open Arms, a cui era stato impedito di far sbarcare subito 147 persone migranti soccorse nel Mediterraneo nel 2019. Qualche giornale segue invece le notizie sull’auto che ha investito la gente che partecipava ai mercatini di Natale a Magdeburgo, in Germania, provocando almeno due morti e oltre 60 feriti. Il Sole 24 Ore apre sulla legge di bilancio, il cui testo è stato approvato ieri sera dalla Camera e passerà all’esame del Senato la settimana prossima, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria del Milan con il Verona nell’anticipo della giornata del campionato di calcio di Serie A.