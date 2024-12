Un regalo di Natale al giorno: -5

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Questa è una rubrica di consigli che cosa regalare a chi sapete voi, ma oggi ci permettiamo di fare un’eccezione e consigliarvi a chi fare un regalo: a Marisa o a Basilio, o anche a Pierangelo o a Carla, o perché no a Ester o a Luigina, o Erminio, o Gianfranco. Che cosa regalare ve lo dicono direttamente loro e lo trovate scritto sul sito dei Nipoti di Babbo Natale: un progetto che mette insieme i desideri espressi da persone anziane che vivono nelle case di riposo di tutta Italia e persone che vogliano esaudirli.

L’iniziativa è nata in Italia nel 2017 su ispirazione di un progetto promosso dalla radio nazionale della Repubblica Ceca. Funziona così: l’associazione mette a disposizione una piattaforma online su cui gli operatori delle case di riposo possono caricare i desideri espressi dai loro assistiti. Chiunque, sfogliandoli dal sito può diventare un “nipote” decidendo di esaudirne uno o più: potete anche decidere di farlo a nome di qualcun altro, a cui volete fare un pensiero per Natale ma che sapete che apprezzerebbe più una cosa del genere che qualcosa da scartare.

Sul sito trovate un elenco con le persone alle quali si può fare un regalo (nel momento in cui scriviamo sono 93), accanto al nome è indicata la Rsa (residenza sanitaria assistenziale) in cui si trovano, la città e la regione in cui vivono e che cosa gli farebbe piacere ricevere per Natale. Cliccandoci sopra trovate anche una spiegazione più dettagliata del perché gli o le farebbe piacere ricevere quella particolare cosa e il prezzo indicativo.

Qualcuno ha desideri facilmente realizzabili, come Mario che vorrebbe un maglione rosso «per riassaporare il clima delle Feste» o come Giuseppe, che vorrebbe un nuovo paio di scarpe «comode e resistenti, che possano accompagnarmi nelle mie giornate» perché quelle che ha sono «vecchie e usurate». Altri sono un po’ più esigenti: Alma ha sempre amato l’opera, «in particolare il Rigoletto» e vorrebbe andare a teatro a vedere un concerto, ma essendo complicato le basterebbe anche vivere l’esperienza a distanza, «con visore e cuffie»; Annibale invece vorrebbe incontrare l’attrice Sophia Loren «perché è nei miei ricordi di gioventù». Una redattrice in questi giorni ha regalato a Rosa una maglia «che faccia figura», di «un bel rosa carico».

Per fare il regalo bisogna comprarlo e spedirlo, oppure consegnarlo di persona. Prima però si deve inviare una richiesta con i propri dati e aspettare di essere ricontattati dalla Rsa per mettersi d’accordo su come farlo: per esempio se si tratta di un maglione o di un paio di scarpe prima di comprarli serve capire di quale taglia prenderli, o nel caso si regalasse una tv o un abbonamento, decidere il modello e capire a chi intestarlo. Tutte le informazioni che servono comunque le trovate sul sito.

Nel 2023 erano stati esauditi 8.748 desideri. Il Post aveva intervistato la coordinatrice del progetto, Laura Bricola, per il numero della rivista Cose spiegate bene dedicato al Natale, che aveva raccontato che anche nel 2022 avevano superato gli 8mila desideri esauditi, e la metà dei regali era stata consegnata di persona. L’ultimo desiderio rimasto, molto complicato e costoso da esaudire, di un signore che sognava di andare su una slitta trainata dai cani, alla fine era stato realizzato dalla stessa associazione.

