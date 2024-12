Sui giornali si continua a parlare dell’ipotesi di inizio di una trattativa per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, anche senza reali opportunità di fare passi concreti in quella direzione: i titoli di oggi riguardano le parole del presidente russo Putin, che in una conferenza stampa di fine anno si è detto disposto a una trattativa solo dopo nuove elezioni presidenziali in Ucraina. Qualche giornale apre sulla chiusura dell’indagine sulla fondazione Open con il proscioglimento di tutti gli imputati, fra i quali Matteo Renzi, accusati di finanziamento illecito ai partiti, il Manifesto titola sulle proteste nelle università, e il Sole 24 Ore e il Resto del Carlino si occupano delle modifiche alle norme sulle pensioni contenute nella legge di bilancio.