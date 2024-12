Mentre alcuni si occupano in apertura della discussione alla Camera per l’approvazione della legge di bilancio, la maggior parte dei giornali di oggi titola sulle parole del presidente ucraino Zelensky, che in un’intervista al quotidiano francese Le Parisien ha detto che l’esercito ucraino non ha le forze per riprendere il Donbass e la Crimea occupati dalla Russia. Il Sole 24 Ore apre sulla riduzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti, Libero e il Tempo si occupano delle polemiche per l’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma, e il Dubbio titola sulla condanna definitiva a tre anni per corruzione dell’ex presidente francese Sarkozy.