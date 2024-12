In Francia sono stati arrestati 95 uomini accusati di far parte di una rete internazionale che distribuiva pedopornografia online

Giovedì in Francia sono stati arrestati 95 uomini che facevano parte di una vasta rete che distribuiva materiale pedopornografico attraverso la app di messaggistica Signal. Gli uomini arrestati hanno un’età compresa tra 18 e 74 anni, uno di loro è minorenne (ha 16 anni) e 36 erano già noti alla polizia per reati sessuali. Le indagini sono iniziate nel 2023 e hanno portato, tra il 9 e il 19 dicembre, a una serie di perquisizioni durante le quali sono stati sequestrati 122 computer, 152 smartphone e 330 dispositivi digitali, che contenevano 217 terabyte di materiale: oltre 375mila foto e 156mila video. Secondo gli investigatori più di 16mila persone da 130 paesi hanno utilizzato i gruppi Signal su cui veniva caricato il materiale. La polizia francese ha trasmesso all’Interpol, un’organizzazione internazionale per la collaborazione fra le agenzie di polizia dei vari paesi, le informazioni su questi 16mila utenti, in modo che possano essere individuati nei rispettivi paesi.