I giornali americani scrivono che i Repubblicani della Camera hanno trovato un accordo per evitare lo “shutdown”

I giornali americani scrivono che i Repubblicani della Camera hanno trovato un accordo per evitare il cosiddetto shutdown, cioè la sospensione di tutte le attività non essenziali del governo federale. Poche ore prima il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump aveva respinto l’accordo che nei giorni scorsi i parlamentari del suo partito avevano trovato con i Democratici. E lo aveva fatto dopo che per tutta la giornata di mercoledì l’imprenditore Elon Musk, proprietario del social network X e suo stretto collaboratore, aveva scritto diversi post in cui aveva attaccato i Repubblicani che l’avevano firmato. I contenuti del nuovo disegno di legge non sono ancora chiari: sono stati criticati oltre che dai Democratici – che hanno già dichiarato che non lo voteranno – anche da alcuni deputati Repubblicani.

Per mantenere le attività governative finanziate, il nuovo disegno di legge dovrebbe essere approvato entro venerdì sera da entrambe le camere del Congresso ed essere poi firmato dal presidente, che fino al prossimo 20 gennaio sarà ancora il Democratico Joe Biden.