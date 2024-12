Undici persone sono morte a causa di un incendio in un locale di Hanoi, in Vietnam

Nella notte fra mercoledì e giovedì undici persone sono morte a causa di un incendio in un locale di Hanoi, la capitale del Vietnam. La polizia ha detto di aver ricevuto le prime segnalazioni dell’incendio alle 23 locali (le 17 italiane) e di aver in seguito arrestato un uomo sospettato di averlo provocato: in base a un comunicato diffuso giovedì, l’uomo avrebbe confessato di aver usato della benzina per accendere il fuoco al piano terra del locale, un karaoke bar su tre piani, dopo un diverbio con il personale. Negli interventi di emergenza sono state soccorse sette persone, di cui due ricoverate in ospedale.