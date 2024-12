Al concerto di Capodanno di Roma non suonerà nessuno dei cantanti previsti: Tony Effe è stato escluso e Mahmood e Mara Sattei si sono ritirati per protesta

Mercoledì i cantanti Mara Sattei e Mahmood si sono ritirati dal concerto di Capodanno organizzato dal comune di Roma per protestare contro la decisione dell’amministrazione di escludere il terzo cantante che avrebbe dovuto esibirsi quella sera, il rapper Tony Effe. Lunedì il comune aveva annunciato di aver chiesto a Tony Effe di non partecipare al concerto, dopo che la sua scelta per l’evento era stata criticata per via riferimenti considerati sessisti e violenti contenuti nei testi delle sue canzoni. Gli altri due cantanti, così come molti altri musicisti italiani, hanno però detto di ritenere la decisione del comune un atto di censura inaccettabile. Al momento quindi non è chiaro chi si esibirà al concerto, né se si potrà effettivamente svolgere.

