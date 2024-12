Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dei contenuti della legge di bilancio che oggi dovrebbe cominciare a essere discussa in aula alla Camera, altri del discorso della presidente del Consiglio Meloni alla Camera in vista del Consiglio Europeo che si terrà nei prossimi giorni, altri ancora dell’incontro fra il ministro delle Imprese Urso e una delegazione dell’azienda Stellantis nel quale sono stati presentati i programmi dell’azienda per l’Italia. Il Manifesto segue la situazione in Siria, Avvenire e Libero si occupano delle politiche sulla gestione delle persone migranti nell’Unione Europea, e il Messaggero titola sul Giubileo della chiesa cattolica che inizierà il 24 dicembre.