L’Iran ha sospeso l’approvazione di una legge molto dura per le donne che non indossano correttamente il velo

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran ha sospeso l’approvazione di una legge che avrebbe reso ancora più duri i controlli e le sanzioni per le donne che non indossano correttamente il velo, che in Iran è obbligatorio. La notizia è stata confermata dal vicepresidente Shahram Dabiri, che si occupa degli affari parlamentari.

La legge era già stata approvata dal parlamento e dal Consiglio dei guardiani, entrambi controllati dagli ultraconservatori, ma era stata criticata dal presidente Massoud Pezeshkian, di orientamento riformista, che sostiene invece un rilassamento delle norme sul velo. Per entrare in vigore avrebbe dovuto essere inviata a Pezeshkian per la firma finale (il presidente non ha potere di veto), ma il Consiglio ha chiesto di mettere in pausa il processo per permettere al governo di proporre delle modifiche.

