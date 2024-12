Honda e Nissan stanno trattando una possibile fusione

Le azienda automobilistiche giapponesi Honda e Nissan hanno fatto sapere di aver iniziato a trattare una possibile fusione. Honda e Nissan sono rispettivamente la seconda e la terza azienda di auto più grandi del Giappone, dopo Toyota. Come molte altre aziende del settore, negli ultimi anni stanno soffrendo la concorrenza della Cina nel mercato delle auto elettriche, e a marzo si erano già accordate per lavorare insieme sullo sviluppo di tecnologie per i veicoli elettrici per abbassare i costi di produzione.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla possibile fusione, e le due aziende si sono limitate a confermare le indiscrezioni sulle trattative, che erano state riportate nelle scorse ore da agenzie di stampa e giornali specializzati. Nella fusione, secondo quanto scrivono diversi giornali internazionali, dovrebbe essere inclusa anche Mitsubishi, di cui Nissan è la principale azionista con il 24 per cento delle quote.