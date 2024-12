La discussione sulla legge di bilancio, per la quale domani dovrebbe iniziare l’esame in aula alla Camera, è la notizia su cui apre la maggior parte dei giornali di oggi: i titoli si concentrano soprattutto sulla norma per aumentare lo stipendio ai ministri che non sono parlamentari, che dovrebbe essere ritirata dalla maggioranza di governo. Il Giornale apre invece con un’intervista al ministro dei Trasporti Salvini sul processo nel quale è accusato di sequestro di persona per la vicenda della nave della ong Open Arms, il Manifesto segue la situazione in Siria, Avvenire si occupa del voto di sfiducia al governo Scholz in Germania, e i giornali sportivi commentano la netta vittoria dell’Inter sulla Lazio nell’ultima partita della giornata del campionato di calcio di Serie A.