L’intervento della presidente del Consiglio Meloni al comizio di chiusura di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, è la notizia sulla quale apre la maggior parte dei giornali di oggi: Meloni ha difeso i centri per migranti costruiti in Albania e attaccato la segretaria del PD Schlein, quello della CGIL Landini e Romano Prodi. Qualche giornale si occupa del contenuto della legge di bilancio che in questa settimana dovrebbe arrivare all’esame dell’aula alla Camera, il Sole 24 Ore pubblica la sua indagine annuale sulla qualità della vita nelle città italiane, Libero intervista il presidente argentino Milei, e la Verità si occupa del processo al figlio di Beppe Grillo.