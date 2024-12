L’emittente ABC pagherà 15 milioni di dollari a Donald Trump per evitare un processo per diffamazione

L’emittente televisiva statunitense ABC News ha accettato di pagare 15 milioni di dollari a Donald Trump per evitare che una denuncia per diffamazione andasse a processo. Il caso riguarda il conduttore George Stephanopolos, che durante un’intervista a una deputata del Partito Repubblicano il 10 marzo 2024 aveva più volte detto che Trump era stato «condannato per stupro». Trump è stato condannato per abuso sessuale in un processo civile intentato dalla giornalista E. Jean Carroll: negli Stati Uniti la differenza tra i due reati dipende dal tipo di contatto fisico, attuato in entrambi i casi in mancanza di consenso.

ABC News ha accettato di pubblicare una dichiarazione in cui esprime il «rammarico» dell’emittente per le dichiarazioni di Stephanopoulos. I 15 milioni di dollari invece verranno dati come contribuito di beneficenza a una fondazione presidenziale o a un museo scelto da Trump.