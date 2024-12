Durante un festival in Thailandia tre persone sono morte e decine sono state ferite a causa di un esplosivo lanciato su un gruppo di persone

Venerdì sera, alle undici e mezza ora locale, tre persone sono state uccise e almeno altre 48 sono state ferite da un esplosivo che è stato lanciato su un gruppo di persone che si erano radunate per ballare sotto al palco di un festival nel distretto di Umphang, nel nord della Thailandia.

La polizia thailandese ha arrestato due persone sospettate (rispettivamente di 16 e 17 anni) ma non ha ancora formulato accuse. Non è ancora stato determinato il movente, anche se secondo il Bangkok Post uno dei due arrestati fa parte di una gang locale e ha detto durante l’interrogatorio di aver portato con sé degli esplosivi per prendere di mira una gang rivale che si trovava al festival. Secondo i giornali locali l’esplosione è stata causata da un ordigno improvvisato. Sei dei feriti sono in gravi condizioni.