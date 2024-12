È morto Wolfgang Becker, il regista di “Good Bye, Lenin!”

Giovedì è morto il regista tedesco Wolfgang Becker, diventato famoso a livello internazionale nel 2003 per il film Good Bye, Lenin!, considerato tuttora uno dei più grandi successi del cinema tedesco contemporaneo. Becker aveva 70 anni ed era malato da tempo.

Nato nel 1954 a Hemer, cittadina a nord-est di Colonia, in quella che allora era la Germania Ovest, Becker realizzò in tutto cinque film: Farfalle, uscito nel 1988; Kinderspiele (1992), Das Leben ist eine Baustelle (1997), Good Bye, Lenin! e il documentario Bem-Vindo a Sao Paulo (2004). Il suo film senza dubbio più famoso – Good Bye, Lenin!, appunto – vinse vari premi agli European Film Awards e al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, oltre che molti premi minori, e fu anche candidato come miglior film straniero ai Golden Globe. Parla di una donna di Berlino, fervente sostenitrice della DDR, che entra in coma il 7 ottobre del 1989, poche settimane prima della caduta del Muro. Per non causarle il trauma del profondo cambiamento degli anni Novanta, una volta che si risveglia i figli ricreano la stessa identica situazione pre-crollo, andando a caccia di cimeli della DDR.

– Leggi anche: Il Muro, una cosa da cinema