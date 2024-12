La decisione della Corte di Cassazione di approvare la richiesta di referendum presentata dai partiti di opposizione per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata è la notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi: perché il referendum si faccia effettivamente dovrà adesso pronunciarsi la Corte costituzionale. Qualche giornale apre invece sulla sospensione decisa dal Tar del Lazio dell’ordinanza con cui il ministro dei Trasporti aveva ridotto a quattro ore la durata dello sciopero in programma oggi, che quindi avrà la durata inizialmente prevista di 24 ore, il Sole 24 Ore titola sulla riduzione di 0,25 punti percentuali dei tassi di interesse decisa dalla Banca Centrale Europea, e la Verità difende la cancellazione delle multe per chi non si era vaccinato contro il Covid.