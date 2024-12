Sabato in Corea del Sud il parlamento voterà una nuova mozione di impeachment del presidente

In Corea del Sud i partiti di opposizione hanno presentato una nuova mozione per mettere sotto impeachment il presidente Yoon Suk-yeol, per via della sua decisione della scorsa settimana di imporre la legge marziale, durata appena sei ore. La mozione verrà votata dal parlamento sabato alle 17 locali (le 9 in Italia).

Una prima mozione era stata votata sabato scorso ma non aveva ottenuto la maggioranza richiesta. Per essere approvata la mozione deve ottenere i voti di due terzi dei deputati (200). L’opposizione in parlamento ha 192 seggi su 300, e ha quindi bisogno dei voti di 8 deputati del partito di Yoon, il Partito del Potere Popolare, di destra. Sabato scorso quasi tutti i deputati del Partito del Potere Popolare avevano però deciso di boicottare il voto e di lasciare l’aula. Se il parlamento approvasse la mozione l’impeachment del presidente non sarebbe però immediato: servirebbe un giudizio della Corte costituzionale, che dovrebbe confermare la decisione con 6 voti su 9 dei suoi membri.