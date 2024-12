In Serbia è stato condannato l’autore di due sparatorie del 2023 in cui furono uccise nove persone

Giovedì il tribunale di Smederevo, in Serbia, ha condannato a 20 anni di carcere Uros Blazic, responsabile di aver ucciso nove persone e averne ferite dodici in due sparatorie nel maggio del 2023. Blazic, 22 anni, aveva sparato con un’arma automatica colpendo i passanti nelle città di Mladenovac e Dubona, circa 40 chilometri a sud di Belgrado, la capitale serba. Tra le persone uccise c’erano due minori, di 14 e 17 anni.

Quella compiuta da Blazic era stata la seconda grossa sparatoria in due giorni in Serbia, un paese dove eventi di questo tipo sono rari, anche per via delle leggi molto severe sulla detenzione di armi. Pochi giorni prima un ragazzo di 13 anni era entrato in una scuola primaria di Belgrado uccidendo a colpi di pistola 8 studenti e una guardia di sicurezza.