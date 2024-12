Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva dovrà essere sottoposto a una nuova operazione chirurgica, dopo che martedì era già stato operato d’urgenza per fermare un’emorragia cerebrale causata da una caduta in casa avvenuta lo scorso 19 ottobre. Lula, che ha 79 anni, verrà operato nuovamente giovedì per «minimizzare il rischio di emorragie future», hanno detto i suoi medici.