Lunedì il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha subìto un intervento chirurgico d’urgenza in un ospedale di San Paolo: i medici hanno fatto sapere che l’intervento è servito a fermare un’emorragia cerebrale causata da una caduta in casa avvenuta lo scorso 19 ottobre. Lula si trova in terapia intensiva, e al momento le sue condizioni sono stabili.