È morto il giornalista Riccardo Bonacina

Mercoledì è morto a 70 anni il giornalista Riccardo Bonacina, fondatore di Vita, noto periodico dedicato al settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, nonché uno dei primi e più importanti progetti editoriali in Italia relativi al sociale e al volontariato. Bonacina aveva iniziato la sua carriera in Fininvest, dove diventò caporedattore, per poi passare in Rai all’inizio degli anni Novanta. Nel 1994 lasciò la Rai per fondare Vita, di cui è stato direttore per molti anni.