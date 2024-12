I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni seguono la situazione in Siria dopo la fine del regime di Assad, con le azioni dell’esercito israeliano nel paese per distruggere basi militari e un’intervista sul Corriere della Sera al nuovo primo ministro al Bashir, altri aprono sull’esplosione di lunedì nel deposito di Eni a Calenzano, dove ieri sono state trovate morte altre tre persone oltre alle due del primo giorno. Qualche giornale titola sulla proroga di un anno della commessa di Stellantis alla società dell’indotto Trasnova, che ha ritirato così i 400 licenziamenti precedentemente annunciati, il Giornale si occupa della precettazione dello sciopero dei trasporti di venerdì prossimo, ridotto così a quattro ore, il Sole 24 Ore pubblica i dati sulle multe stradali non riscosse in Italia, Libero apre sulla condanna dello scrittore Leonardo Caffo per maltrattamenti e lesioni alla ex compagna, e i giornali sportivi commentano le sconfitte di Atalanta e Inter nella Champions League di calcio.