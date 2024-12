Lo scrittore Leonardo Caffo è stato condannato in primo grado a quattro anni per maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna

Il tribunale di Milano ha condannato in primo grado lo scrittore e filosofo Leonardo Caffo a quattro anni per maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti della sua ex compagna. L’ha inoltre interdetto dal ricoprire incarichi pubblici per cinque anni e al risarcimento delle parti civili per 45mila euro. Il processo era iniziato a dicembre del 2022. L’agenzia di stampa LaPresse riporta che al termine della sentenza Caffo ha detto che farà ricorso in appello.

Negli scorsi giorni di Caffo si era parlato sui giornali per via del suo invito a partecipare a “Più libri più liberi”, la fiera della piccola e media editoria che si svolge a Roma. Caffo era stato invitato a presentare il suo ultimo libro dalla direttrice artistica dell’evento, la scrittrice Chiara Valerio, ma dopo le polemiche dovute alle accuse contro di lui (e al fatto che l’edizione della fiera era dedicata a Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio) aveva detto pubblicamente che non si sarebbe presentato.

