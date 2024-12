Su tutte le prime pagine dei giornali di oggi l’apertura è dedicata alla Siria, con la fine del regime dell’ex dittatore Assad, che si è rifugiato in Russia con la famiglia, per l’azione militare dei ribelli, che nei titoli vengono definiti in vari modi: “islamisti”, “jihadisti”, “jihadisti moderati”, fino a “tagliagole” su Libero. Fanno eccezione il Fatto, che apre sul risultato del voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle che ha abolito il ruolo di garante del partito che era di Beppe Grillo, e la Verità, che auspica che il presidente degli Stati Uniti Trump riesca a far finire la guerra fra Russia e Ucraina. I giornali sportivi commentano la vittoria della Lazio sul Napoli nel campionato di calcio di Serie A, che lascia l’Atalanta in testa alla classifica da sola.