La polizia australiana sta indagando sull’incendio nella sinagoga di Melbourne ritenendolo un probabile attacco terroristico

La polizia australiana ha detto che l’incendio nella sinagoga Adass Israel di Melbourne, in Australia, è un probabile atto terroristico. L’incendio aveva causato grossi danni alla struttura e un uomo si era ustionato a una mano, ma non c’erano stati morti. Si cercano tre persone sospettate di essere responsabili, anche sulla base di alcuni testimoni che dicono di aver visto persone mascherate spargere sostanze nell’edificio prima di incendiarlo. La polizia ha detto di non avere elementi per ritenere che siano in programma altri attacchi antisemiti, ma è stata comunque aumentata la presenza di pattuglie nella zona.