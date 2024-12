L’ANAC ha approvato un’altra deroga alla norma che sta impedendo alle scuole di organizzare gite scolastiche

L’ANAC, cioè l’autorità che si occupa di anticorruzione in Italia, ha annunciato un’altra deroga alla norma che sta impedendo alle scuole di organizzare gite scolastiche. La deroga consentirà alle scuole di usare più di 140mila euro per organizzare le gite, gestendo la spesa in maniera autonoma e senza dover rispettare quanto previsto dalla riforma del codice che disciplina il funzionamento degli appalti pubblici, promossa dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, approvata dal governo alla fine del 2022 ed entrata in vigore nel 2023.

La riforma prevede che le scuole che superano quella cifra per organizzare gite scolastiche debbano gestire la spesa attraverso un appalto pubblico e diventare quindi stazioni appaltanti, seguendo il codice degli appalti: le gite organizzate in Italia sono moltissime e quasi tutte le scuole non hanno il personale né le competenze per farlo. Negli ultimi due anni diversi istituti avevano protestato contro questa norma, sostenendo di non poter organizzare gite in queste condizioni, e quindi di non poter offrire alle e ai propri studenti un’importante esperienza formativa.

Per gli stessi motivi l’ANAC, che aveva pensato e trasmesso le linee guida della riforma, aveva approvato una deroga lo scorso febbraio: dalla sua scadenza, a settembre, la programmazione delle gite si era di nuovo fermata. Adesso l’ANAC ha detto che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un processo di riorganizzazione degli Uffici Scolastici Regionali, cioè i distaccamenti del ministero che si occupano di gestire le scuole nei vari territori, per risolvere parte dei problemi creati dalla riforma.

