La scuderia McLaren ha vinto il Mondiale costruttori di Formula 1

La McLaren ha vinto il Mondiale costruttori di Formula 1, cioè la classifica che mette in competizione le scuderie sulla base dei punteggi ottenuti nelle gare dai due piloti di ciascuna. È una classifica separata da quella dei singoli piloti, che quest’anno è già stata vinta da Max Verstappen per la quarta volta consecutiva. La gara per vincere la classifica costruttori è rimasta aperta fino all’ultimo Gran Premio, quello di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti che si è corso domenica pomeriggio: lo ha vinto il pilota Lando Norris della McLaren e il suo risultato è stato decisivo per la vittoria della classifica costruttori.

A contendersi il primo posto con la McLaren c’era fino all’ultimo la Ferrari, che prima della gara era seconda nella classifica costruttori con 21 punti in meno della McLaren. Ad Abu Dhabi i due piloti della Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc sono arrivati secondo e terzo (Leclerc era partito 19esimo), mentre l’altro pilota della McLaren, Oscar Piastri, è arrivato decimo in una gara in parte condizionata da uno scontro iniziale con Verstappen. Con questo risultato la Ferrari ha recuperato 7 punti in classifica sulla McLaren, non abbastanza da superarla.