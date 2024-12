Le due notizie principali sui giornali di oggi sono l’offensiva militare dei gruppi armati in Siria, che ieri sono arrivati alle porte della capitale Damasco (di cui hanno poi preso il controllo nella notte) e la cerimonia per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, a Parigi. Assieme alla riapertura della cattedrale sulle prime pagine è molto presente anche l’incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente neoeletto statunitense Donald Trump. Il Corriere della Sera ha in prima pagina anche la prima al Teatro alla Scala di Milano, e in particolare la presenza della senatrice a vita Liliana Segre al posto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era a Parigi per la riapertura di Notre-Dame.